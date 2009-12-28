Kore'nin gözü Türkiye'de

T24 - Güney Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) Türkiye ile iki nükleer reaktör sağlama konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi.





Karadeniz bölgesi için planlanan reaktörler hakkında açıklama yapan firma yetkilileri, iki APR1400 tipi hafif su soğutmalı reaktör konusunda görüşmeler olduğunu kaydettiler.



Güney Kore'nin kamu şirketi KEPCO önderliğindeki konsorsiyumun, nükleer santral teknolojisi ihraç etmede, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Ürdün pazarlarına odaklanacağı belirtildi. Türkiye ile Ürdün'deki görüşmelerde henüz nihai bir karara varılmadığı da vurgulandı.





KEPCO, Ortadoğu'nun en büyük ihalesini aldı



Türkiye'ye de sağlanması konusunda görüşmelerin sürdürüldüğü İleri güç reaktörlerinin 1400 megavat gücünde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı reaktörlerin benzeri belirtiliyor.



Güney Kore tarihinde, bir defada, en büyük projelerden birini kazanan KEPCO önderliğindeki konsorsiyum dün BAE, nükleer santral inşaası için açtığı ihaleyi, ABD ve Fransa'nın da içinde bulunduğu dev rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.



KEPCO'nun kazandığı ve Ortadoğu Bölgesinin en büyük ihalelerinden biri olarak kabul edilen ihalede, her biri 1400 megavat gücündeki 4 reaktörden oluşacak olan santralin maliyetinin 20 milyar dolar olduğu açıklandı.



BAE'deki bu ihalenin ardından, Güney Kore, ABD, Fransa, Rusya, Kanada ve Japonya'nın ardından dünyanın en büyük 6. nükleer teknoloji ihracatçısı oldu.





KEPCO'nun gözdesi Türkiye



Kore'nin en büyüğü KEPCO, Asya'nın da en büyüğü olmayı hedefliyor. KEPCO hedef pazarları arasında yer alan, Karadeniz'deki nükleer santral projesi başta olmak üzere, Türkiye'de ortaklıklara da önem veriyor.



Enka İnşaat ta, Güney Kore devletine ait KEPCO ile Türkiye'de nükleer enerji alanında işbirliği yapmak üzere ön anlaşma imzalamıştı.



Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama AŞ, KEPCO ve SK Mühendislik ve İnşaat Şirketi ortak girişimi de Gürcistan'da santral ihalesi almışlardı.



TETAŞ tarafından geçen yıl Mart ayında ihaleye çıkarılan ve 24 Eylül 2008 tarihine kadar teklifleri alınan nükleer santral ihalesinde, şartname alan firmalara arasında KEPCO da bulunuyordu. Mersin ve Sinop'taki Nükleer Santral için 2010 yılında ihaleye çıkılması planlanıyor.



KEPCO Başkanı ve üst yöneticisi Won-Gul Lee, 30 yılda biriktirdikleri nükleer teknoloji deneyimleriyle, bağımsız bir enerji üreticisi olarak, Türkiye'nin ilk nükleer santral inşaatı projesine katılmak istediklerini ifade etmişti.



Lee, yeni yatırımlarının artık Güney Kore dışına yansıması projeksiyonunda Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu söyledi. 2015 yılında cirolarını yaklaşık 55 milyar dolara çıkaracaklarını anlatan Lee, bunun yüzde 8,3'ünün, yani 4 milyar dolarının yurt dışı operasyonlarında gerçekleşmesini planladıklarını kaydetmişti.



Öte yandan, AFP'de yer alan bir haberde ise KEPCO şirket sözcüsü, "Henüz karar verilmiş bir şey yok ama Türkiye'deki nükleer santral projesine aday olmayı planlıyoruz" dedi.



Haberde, Türkiye'nin Karadeniz boyunca, yaklaşık 5 milyar dolara 4 nükleer santral inşa etmeyi planladığı ve ihalelerin 2010'un ilk yarısında açılmasının beklendiği de ifade edildi.