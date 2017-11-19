T24 LogoT24 Logo
Spor

Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GÜNEY Kore'den Türkiye'ye gezmeye gelen Koreliler Anıtkabir'e ziyaretinde bulunan Kayserispor taraftarı arasına katılarak sarı kırmızılı atkı ile Ata huzuruna çıktılar

19 Kasım 2017 19:34

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GÜNEY Kore\'den Türkiye\'ye gezmeye gelen Koreliler Anıtkabir\'e ziyaretinde bulunan Kayserispor taraftarı arasına katılarak sarı kırmızılı atkı ile Ata huzuruna çıktılar.

Lig\'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor\'u taraftarı Ankara deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kapalı Kale taraftar gurubu  mücadele öncesinde Anıtkabir\'i ziyaret etti. Ziyarete Türkiye gezmeye gelen Güney Koreli 3 turistte ellerindeki Kayserispor atkısı ile yer aldı. Kayseri\'yi Kapadokya\'dan dolayı bildiklerini ifade eden Güney Koreli turistler deplasmanda mücadele eden Kayserispor\'a destek verdiklerini ifade ettiler. Anıtkabir ziyaretinde Kayserispor taraftarına yakın ilgi gösteren Koreli turistler Kayserispor taraftarına eşlik ederek marşlar söylediler.

FOTOLU

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA GÜNEY Kore TürkiyeKoreliler AnıtkabirKayserisporAtaLigAnkaraKapalı KaleAnıtkabirZiyarete TürkiyeGüney KoreliKayseri KapadokyaKoreliFOTOLU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24