Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GÜNEY Kore\'den Türkiye\'ye gezmeye gelen Koreliler Anıtkabir\'e ziyaretinde bulunan Kayserispor taraftarı arasına katılarak sarı kırmızılı atkı ile Ata huzuruna çıktılar.

Lig\'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor\'u taraftarı Ankara deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kapalı Kale taraftar gurubu mücadele öncesinde Anıtkabir\'i ziyaret etti. Ziyarete Türkiye gezmeye gelen Güney Koreli 3 turistte ellerindeki Kayserispor atkısı ile yer aldı. Kayseri\'yi Kapadokya\'dan dolayı bildiklerini ifade eden Güney Koreli turistler deplasmanda mücadele eden Kayserispor\'a destek verdiklerini ifade ettiler. Anıtkabir ziyaretinde Kayserispor taraftarına yakın ilgi gösteren Koreli turistler Kayserispor taraftarına eşlik ederek marşlar söylediler.

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