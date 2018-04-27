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Dünya

Koreli liderlerden ortak açıklama: Artık savaş olmayacak

Hilal Sarı / 27 Nisan (DHA) – Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in yaptıkları ortak açıklamada “Artık Kore Yarımadası’nda savaş olmayacak

27 Nisan 2018 15:14

Hilal Sarı / 27 Nisan (DHA) – Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in yaptıkları ortak açıklamada “Artık Kore Yarımadası’nda savaş olmayacak. Savaş bitmiştir” dedi.
İki lider bugün \"ateşkes köyü\" olarak anılan Panmunjom\'un Güney Kore\'ye ait bölümünde bulunan \"Barış Evi\"nde yerel saatle 09:30\'da (TSİ 03:30) bir araya gelmişti.
CNN International’da yer alan habere göre Kuzey ve Güney Kore bu yıl içinde 65 yıldır süren savaşı resmi olarak da sonlandırmak için bir barış anlaşması imzalayacak.
Yapılan açıklamanın yer aldığı “Panmunjom, Kore Yarımadası’nda Barış, Refah ve Birliktelik Bildirgesi” belgesi iki ülke arasında bir gündür süren toplantılar ve iki liderin 30 dakikalık özel bir görüşmesinin ardından yayımlandı.
Japonya sömürgesi dönemini izleyen 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı\'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine \"Yeni bir tarih başlıyor\" diye yazdı.
Tarihsel görüşme, ​Kore Yarımadası\'nda nükleer denemelerin iyice gerginleştirdiği atmosferi yumuşatan Olimpiyat oyunlarıyla başlayan diplomasinin ardından, haftalardır planlanıyordu.
Planlama sürecinde, özellikle \"nükleer denemelerin durdurulması ve sınırdaki propaganda yayınlarına son verilmesi\" gibi adımların atıldığı görüşmenin ana gündem maddelerini; \"ilişkilerin geliştirilmesi\" ve \"nükleer silahsızlanma\" oluşturuyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın da Haziran ayının sonundan önce bir görüşme yapmaları bekleniyor.

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