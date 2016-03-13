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Dünya

Kuzey Koreli bilim insanından ABD'ye: Manhattan'ı kül edebilirim

Kuzey Kore'nin, Manhattan'a kadar hidrojen bombası fırlatma kabiliyetine sahip olduğu iddia edildi

13 Mart 2016 19:06

Kuzey Koreli bilim insanı, ülkesinin, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesini yerle bir edecek hidrojen bombası fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Pyongyang yönetiminin resmi internet sitesi DPRK Today'de yayınlanan, bilim insanı Jo Hyeong-il imzalı makalede, "Kuzey Kore'nin minyatür bir savaş başlığını uzun menzilli füzeyle Manhattan'a fırlatması halinde burada yaşayan herkesin bir anda öleceği ve kentin küle döneceğini" öne sürdü. 

Kuzey Kore'nin 6 Ocak'ta hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurması üzerine BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bu ülkeye yönelik yaptırımları artırma kararı almıştı. BMGK, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören karar tasarısını kısa bir süre önce oy birliğiyle kabul etmişti.

Pyongyang yönetimi hafta başında da Güney Kore ve ABD'nin bölgede geniş katılımlı ortak tatbikat başlatmasına tepki göstermiş, Washington ve Seul hükümetlerine karşı nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulunmuştu. 

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