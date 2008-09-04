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Ekonomi

Kore’den Lehman’a 5.3 milyar dolarlık teklif

Devlet kontrolündeki Kore Kalkınma Bankası (KDB), ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ın yüzde 25 hissesini satın almak için 5.3 milyar dolar teklif etti.

04 Eylül 2008 03:00

Güney Kore’de, devlet kontrolündeki Kore Kalkınma Bankası (KDB), ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ın yüzde 25 hissesini satın almak için 5.3 milyar dolar teklif etti.

Chosun Ilbo gazetesinde yer alan haberde, KDB’nin, 60 milyar dolarlık sorunlu mortgage tahvili bulunan Lehman Brothers’a teklifini gönderdiği ve yerel bankacılık grupları Woori Finance Holdings ve Shinhan Financial Group’un da KDB’ye katılmayı düşündüğü belirtildi.

Haberde, HSBC, birkaç ABD’li ‘yüksek riskli yatırım fonları’ olarak adlandırılan hedge fonlar ve bir Çinli bankanın da Lehman Brothers’ın potansiyel alıcıları arasında bulunduğu belirtildi.

KDB, Lehman ile diğer Koreli bankalarla ortak yatırım olasılığı konusunda görüşmeler yaptığını doğruladı. HSBC yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmazken, Woori Finance Holdings ve Shinhan Financial Group, gazetenin haberini yalanladı

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