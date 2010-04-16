Kore'den gençlere internet perhizi

T24 - Güney Kore hükümeti gençleri popüler bilgisayar oyunlarının önünden çekmek için yasaklar getiriyor.



Hükümetin yeni politikalarından ilki okul çağındaki gençlerin gece yarısından sabah sekize kadar internet oyunlarına erişimini yasaklamayı hedefliyor.



Diğer önlem, belli bazı bilgisayar oyunlarının sitelerinde uzun süre kalan kişilerin internet bağlantılarının yavaşlatılmasını öngörüyor.



Güney Kore Kültür Bakanlığı, internet oyunlarını işleten firmalardan önlemleri hayata geçirmelerini istedi.



Hükümet, kayıtlı oyuncuların kimlik numaralarından yaşlarının tespit edilebileceğini ve oyun sitelerinin kimlik numarası vasıtasıyla okul çağındaki gençlere yönelik yaş uygulamasına geçebileceğini söylüyor.



Anne babalar, kendi kimlik numaralarıyla oyun sitelerine kayıt yapılırsa, haberdar edilecekler.



Kültür Bakanlığı yetkilisi Lee Young-ah, ''Çocukların bilgisayar oyunlarında geçirdiği sürenin kontrol altında tutulmasına yardımcı olmak istiyoruz'' diyor.





Sanal dünya



Korea Herald gazetesinin aktardığına göre, Barameui Nara, Maple Story ve Mabinogi adlı üç sanal dünya oyunu, bu yıl içinde yaş uygulamasını hayata geçireceklerini ilan ettiler.



İki diğer popüler internet oyunu ise uzun süre oyunda kalanların bağlantılarının yavaşlatılmasını kabul etti.



Güney Kore dünyanın en hızlı çalışan ve ülke çapında büyük bir ağ ören internet hizmetlerinden birine sahip.



İnternet oyunlarının en popüler olduğu ülkelerden biri de, Güney Kore.



Fakat sanal dünyada giderek daha fazla zaman harcayan bir toplumun sağlığı ülkede tartışma konusu.



Yakın zaman içinde saplantılı biçimde internet oyunlarında vakit geçiren bir çiftin aç ve susuz kalan kız çocuğu ihmalden ölünce, Güney Kore şoka uğradı.



Geçenlerde mahkemeye çıkarılan ve ölüme sebebiyetten suçlu bulunan çiftin henüz cezası açıklanmadı.







