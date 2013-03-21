Kore'de siber 'it dalaşı'

Güney Kore'de bazı büyük yayın kuruluşları ve iki bankanın bilgisayar sistemleri bilinmeyen bir nedenden ötürü devre dışı kaldı. Olayın bir siber saldırı olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Güney Kore haber ajansı YONHAP, olaydan KBS, MBC ve YTN isimli yayın kuruluşlarının yanı sıra Shinhan ve Nonghyup bankalarının etkilendiğini bildirdi.

KBS ve MBC yayın kuruluşlarının yetkilileri, şirketlerindeki tüm bilgisayarların TSİ 08.00'da devre dışı kaldığını açıkladılar. Kablolu yayın yapan haber kanalı YTN de şirketin iç bilgisayar ağının tamamen felç olduğunu bildirdi.

'Kuzey Kore'den siber saldırı'

Güney Kore devlet başkanlığından yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “olayın komünist Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenmiş bir siber saldırı olma ihtimalinin araştırıldığı” belirtildi.

Güney Koreli internet servis sağlayıcı şirketlerden LG Uplus, “şebekelerine bilgisayar korsanlarınca sızılmış olma olasılığı” dile getirildi.

Güney Kore borsası, banka ve yayın şirketlerine saldırı haberi üzerine düşüş kaydetti.

Kuzey Kore, yakın bir süre önce Güney Kore ve ABD'yi, Pyongyang'da internet sitelerinin geçici süreliğine kapanmasına neden olan siber saldırılardan sorumlu tutmuştu.

Kuzey Kore’nin uluslararası toplumun baskısına rağmen tartışmalı nükleer programında ısrar etmesi, Kore Yarımadası’nda son haftalarda gerginliğin artmasına yol açmıştı.