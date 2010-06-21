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Dünya

Kore'de radyasyon 8 katına çıktı

Kuzey Kore'nin geçen ay nükleer bir başarıya imza attığını açıklamasından birkaç gün sonra, Koreler arası sınırda anormal derecede radyasyon tespit edildiği bil

21 Haziran 2010 03:00

T24- Güney Kore Bilim Bakanlığı, radyasyonun nereden kaynaklandığının saptanamadığını belirtti, ancak Kuzey Kore'nin bir yer altı nükleer deneme yaptığı olasılığını reddetti. Bakanlık, böylesine bir nükleer patlamadan sonra güçlü bir deprem olması gerektiğine işaret etti.


Kuzey Kore 12 Mayısta, nükleer füzyon reaksiyonu oluşturmayı başardığını açıklamıştı. Nükleer füzyon teknolojisi, hidrojen bombası yapımında kullanılıyor. Güney Kore uzmanları, Kuzey Kore'nin böyle bir başarıya imza atmasına şüpheyle bakıyor.


Bilim Bakanlığı, 15 Mayıs'ta, nükleer bir patlama veya bir nükleer tesisten radyasyon sızıntısı halinde ortaya çıkan xenon gazının atmosferdeki yoğunluğunun, sınırın Güney Kore tarafında normalden 8 kat fazla olduğunun tespit edildiğini bildirdi.


Güney Koreli uzmanlar hemen, nükleer bir patlamadan kaynaklanabilecek bir yer sarsıntısı olup olmadığına baktı, ancak Kuzey Kore'de böyle bir deprem izine rastlamadı.


Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesinin bugünkü sayısında, radyasyon yoğunluğuna ilişkin olarak, Kuzey'in küçük ölçekli bir deneme yapmış olabileceğini yazdı.


Bir Bilim Bakanlığı yetkilisiyse, xenon gazının illa Kuzey Kore'den kaynaklanıyor olması gerekmediğini, Rusya veya Çin'den de gelmiş olabileceğini söyledi.

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