-KORE YARIMADASINDA YENİ GERGİNLİK PYONGYANG (A.A) - 26.11.2010 - Poyngyang rejimi, 28 Kasım Pazar günü yapılacak olan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatın, Kore Yarımadasını "savaşın eşiğine" getireceği konusunda uyarıda bulundu. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlayan mesajında Kuzey Kore hükümeti, Pazar günü yapılacak olan tatbikatın Kuzey Kore'yi hedef aldığını belirtti. Pyongyang'daki yetkililer mesajda, "ABD ve Güney Kore ikilisinin 'tetiğe basma sevdası' yüzünden, Kore Yarımadası savaşın eşiğine sürüklenecek" şeklinde ifadeler kullandı. Kore yarımadasında, Salı günü Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasıyla patlak veren gerginliğin ardından ABD ve Güney Kore olayın geliştiği bölgede 28 Kasım Pazar günü ortak askeri tatbikat yapma kararı almıştı. Tatbikata, ABD'nin nükleer uçak gemisi USS George Washington da katılacak.