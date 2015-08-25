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Dünya
Deutsche Welle

Kore Yarımadası'nda uzlaşma

Kuzey ve Güney Kore gerginliği sona erdirmek için başlattıkları görüşmelerde uzlaşma sağladı. Kuzey Kore iki askerin yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirecek, Güney'se sınırdaki propaganda yayınına son verecek.

25 Ağustos 2015 00:18


Kuzey ve Güney Kore yönetimleri Kore Yarımadası'ndaki gerginliği sonlandırmak için Panmunjon sınır köyünde görüşmelere başlamıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar gerginliğe son vermek için uzlaşma sağladı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Kwan-jin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 'savaş durumu' ilanını kaldıracağını, buna karşılık olarak ise Güney Kore'nin sınırdaki propaganda yayınını sonlandıracağını belirtti.

Kuzey Kore uzlaşma uyarınca, ağustos ayı başlarında sınırda mayın patlaması sonucunda Güney Koreli iki askerin yaralanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirecek. Güney Kore, Kuzey'den askerlerin yaralandığı olayla ilgili olarak özür dilemesini talep etmişti. Kuzey Kore, askerlerin mayınları Güney'e, askerî bölge kabul edilmeyen noktaya döşediği suçlamalarını geri çevirmişti. Güney Kore askerlerin yaralanmasının ardından misillleme olarak, sınırdaki hoparlörlerden propaganda yayınına yeniden başlama kararı almıştı.

İki taraf arasındaki görüşmeler cumartesi gününden beri sürüyor. Görüşme, Kuzey Kore'nin sınır birliklerini tamamen silahlandırması ve verdiği ültimatomun süresinin sona ermesinin ardından başlamıştı. Kuzey Kore, Güney'in sınırdaki propagandasını 48 saat içinde sonlandırmasını talep etmiş, aksi halde saldırıya geçeceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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