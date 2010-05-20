Kore Yarımadası'nda savaş rüzgârları

T24 - Sarı Deniz'de Mart ayında bir Güney Kore savaş gemisinin batışından Kuzey Kore’nin sorumlu olduğu ortaya çıktı. Güney Kore yönetimi “Kuzey’e uygun karşılığın verileceğini” duyurdu.





1200 tonluk Güney Kore savaş gemisi "Cheonan" 26 Mart'ta batmış ve 46 denizci hayatını kaybetmişti. Olayı, aralarında ABD, Britanya ve İsveç'ten uzmanların da bulunduğu sivil ve askeri yetkililerden oluşan bir ekip araştırmıştı. Araştırmada, "Cheonan"ın Kuzey Kore torpidosuyla batırıldığına dair kanıtlar elde edildi.





Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, Kuzey Kore'ye yönelik sert tedbirler alınacağını duyurdu. Güney Kore yönetimi, Kuzey'e karşı muhtemel misilleme adımlarını görüşmek üzere acilen toplandı.







Kuzey Kore savaş ile tehdit etti







Kuzey Kore yönetimi açıklanan soruşturma sonuçlarını reddetti. Konuyla ilgili açıklama Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu'ndan geldi. Güney Kore'nin açıkladığı sonuçların ''kurgu'' olduğu iddia edildi. “Suçlamalar bahane edilerek yaptırım uygulanması durumunda savaş da dâhil olmak üzere her türlü sert önleme başvurulacağı” kaydedildi.





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, araştırma sonuçlarının kaygı verici olduğunu söyledi. ABD yönetimi de Kuzey Kore'yi uyardı. Beyaz Saray'ın açıklamasında “izolasyonu derinleştirecek saldırgan hareketlerden Pyöngyang'ın sorumlu tutulacağı” vurgulandı.





27 Temmuz 1953 tarihinde Panmunjom Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaş haline son verilmedi. Geçen yıllarda deniz sınırı boyunca sık sık çatışma çıktı.