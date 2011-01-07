-KORE YARIMADASINDA BARIŞIN SAĞLANMASINI İSTEDİLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi'nin Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasını istedikleri bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban ve Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi'nin BM'deki görüşmelerinde, Kore Yarımadası'nda barışın ve istikrarın sağlanması ile altılı görüşmelerin biran önce başlamasının gerekliliği üzerinde durdukları belirtildi. Görüşmede, Genel Sekreter Ban'ın bu kapsamda Çin'in aktif çabalarını son derece takdir ettiği de kaydedildi. Ban ve Çin Dışişleri Bakanı Yang'ın Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler dışında, Sudan, Fildişi Kıyısı ve Myanmar'daki durum ile 2012 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenecek BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) konularını da ele aldıkları bildirildi.