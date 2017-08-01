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Kore heyetinden Türk gazilere büyük vefa

"Kore gazilerimizi ziyaret etmeleri bizleri hem duygulandırdı, hem de çok mutlu etti"

01 Ağustos 2017 11:58

Büyükçekmece'de devam eden 18'inci Kültür ve Sanat Festivali için Büyükçekmece’ye gelen Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı evlerinde ziyaret ederek önünde secde etti.

Büyükçekmece’nin Güney Kore’deki kardeş şehri Cheonan’dan gelen heyet, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte ilçedeki Kore gazileri Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı ziyaret etti. Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti adına konuşurken, Kore’de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını vurgularken, “Kore’nin özgürlük ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye’nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektirö dedi.

Kore gazisi Erkanlı ve Özkan’a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları verdikten sonra önlerinde secde etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore ve Türk halkları arasında Kore Savaşı’ndan sonra başlayan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yıl gelişerek pekiştirildiğini söyledi. Başkan Akgün, "Cheonan Belediyesi heyetinin ilçemizde yaşayan Kore gazilerimizi ziyaret etmeleri bizleri hem duygulandırdı, hem de çok mutlu etti diye konuştu.

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