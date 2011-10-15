-Kore Grand Prix'sinde ''ilk cep'' Hamilton'ın YEONGAM (A.A) - 15.10.2011 - Formula 1'de sezonun 16'ncı yarışı olan Kore Grand Prix'si öncesinde bugün koşulan sıralama turlarında, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton, yarınki yarışa ilk cepte (pole position) başlama hakkını kazandı. İngiliz pilot, Güney Kore'deki 5 bin 615 metrelik Uluslararası Kore pistindeki sıralama turlarında, 1:35.820'lik derecesiyle en iyi tur zamanını elde etti. Geçen hafta Japonya'da dünya şampiyonluğunu garantileyen Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel'in 2'nci sırada tamamladığı yarışta, McLaren'dan Jenson Button 3'üncü oldu. Sıralama turlarının ardından, yarınki yarışa 4'üncü sırada başlama hakkını ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber elde etti. Yarınki yarışa Ferrari'den Brezilyalı Felipe Massa 5'inci, aynı ekipten İspanyol Fernando Alonso da 6'ncı sırada başlayacak. Kore Grand Prix'si sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden ilk 10 pilot şöyle: /* 1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 1:35.820 2. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull -Renault 1:36.042 3. Jenson Button (İngiltere) McLaren 1:36.126 4. Mark Webber (Avustralya) RedBull -Renault 1:36.468 5. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:36.831 6. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:36.980 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:37.754 8. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 1:38.124 9. Paul Di Resta (İngiltere) Force India -Mercedes 1:38.254 10. Adrian Sutil (Almanya) Force India -Mercedes 1:38.789 */