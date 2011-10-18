-Kore Gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti MALATYA (A.A) - 18.10.2011 - Malatya'da, Kore Gazisi Abdullah Durgun, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Durgun'un cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Çevre yolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Askeri Hastane'ye kaldırıldığı öğrenilen Kore Gazisi Abdullah Durgun (83), burada hayatını kaybetti. Durgun için, Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından, bir süre askerlerin, daha sonra da yakınlarının omuzlarında taşınan Abdullah Durgun'un cenazesi, mezarlıkta toprağa verildi.