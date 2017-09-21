Kore Gazisi toprağa verildi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren 89 yaşındaki Mehmet Durmaz, toprağa verildi.

Hisarköy Mahallesi\'nde yaşayan 3 çocuk ve 3 torun sahibi, kentin son 10 Kore gazisinden biri olan Mehmet Durmaz, dün saat 21.00 sıralarında yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Durmaz\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bu sabah, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hisarköy\'deki evine getirilerek çocukları ve torunlarından helallik alındı. Ardından Durmaz\'ın cenazesi, Hisarköy Mahallesi Camii\'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durmaz\'ın cenazesi, askerlerin omuzunda getirildiği Hisarköy Mezarlığı\'nda törenle toprağa verildi.

Bergama Kaymakamı Osman Canatan, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, garnizonda görev yapan subay ve astsubaylar ile vatandaşlar cenazeye katıldı.

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