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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İsmail Börekçi (88), toprağa verildi

09 Nisan 2018 19:13

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İsmail Börekçi (88), toprağa verildi.
Çorum\'un Osmancık ilcesi Kargı köyünde ikamet eden Kore gazisi İsmail Börekçi hayatını kaybetti. Börekçi için Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kargı köyünde askeri tören düzenlendi. Düzenlenen törene Osmancık Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Yılmaz da katılırken, Börekçi törenden sonra dualarla toprağa verildi. Yüzbaşı Serdar Yılmaz, Kore gazisinin oğluna Türk bayrağı takdim ederek başsağlığı diledi.
Törene Jandarma Komutanı Serdar Yılmaz´ın yanı sıra çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı.

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