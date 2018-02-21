T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kore Gazisi Ali Sayar (89), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

21 Şubat 2018 19:27

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kore Gazisi Ali Sayar (89), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
60 yıldır Torbalı\'da yaşayan, 5 çocuk babası Kore Gazisi Ali Sayar, 6 ay önce akciğer kanserine yakalandı. Bu sabah evinde yaşamını yitiren Gazi Sayar için Çaybaşı Merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Metin Fıstık, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Keser, Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, askerler ve vatandaşlar ile Sayar\'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Gazi Sayar\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, Çaybaşı Mezarlığı\'na götürüldü. Sayar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar CEYLANTORBALIDHATorbalıKore Gazisi Ali SayarBuGazi SayarMerkez CamisiTörene Kaymakam Kadir Sertel Otcu Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar GörmezGarnizon Komutanı Asteğmen Metin FıstıkEmniyet Müdürü Oğuz Keser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24