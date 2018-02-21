Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kore Gazisi Ali Sayar (89), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

60 yıldır Torbalı\'da yaşayan, 5 çocuk babası Kore Gazisi Ali Sayar, 6 ay önce akciğer kanserine yakalandı. Bu sabah evinde yaşamını yitiren Gazi Sayar için Çaybaşı Merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Metin Fıstık, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Keser, Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, askerler ve vatandaşlar ile Sayar\'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Gazi Sayar\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, Çaybaşı Mezarlığı\'na götürüldü. Sayar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.



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