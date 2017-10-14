Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore Gazisi, Emekli Başçavuş İsmail Özuğurel, askeri törenle toprağa verildi.

Çorum\'da yaşayan Kore Gazisi, Emekli Başçavuş İsmail Özuğurel, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 3 çocuk babası Özuğurel için bugün Ulu Cami\'de tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Azmi Yeşim, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Özuğurel\'in ailesi ile yakınları katıldı. İsmail Uğurel, Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Ulu Mezarlık\'ta toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI