T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore Gazisi, Emekli Başçavuş İsmail Özuğurel, askeri törenle toprağa verildi

14 Ekim 2017 17:47

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore Gazisi, Emekli Başçavuş İsmail Özuğurel, askeri törenle toprağa verildi.
Çorum\'da yaşayan Kore Gazisi, Emekli Başçavuş İsmail Özuğurel, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.  3 çocuk babası Özuğurel için bugün Ulu Cami\'de tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Azmi Yeşim, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Özuğurel\'in ailesi ile yakınları katıldı. İsmail Uğurel, Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Ulu Mezarlık\'ta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAKore Gazisi Emekli BaşçavuşCamiTöreneVali Yardımcısı Azmi YeşimGarnizon Komutan Vekili AlbayJandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ AileSosyal PolitikalarMüdürü YahyaUğurel Ulu CamideUlu Mezarlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24