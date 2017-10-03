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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi 85 yaşındaki Ali Yerlikaya törenle son yolculuğuna uğurlandı

03 Ekim 2017 20:04

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi 85 yaşındaki Ali Yerlikaya törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Savaşı\'na katılan 85 yaşındaki Ali Yerlikaya, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yerlikaya için Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Yerlikaya\'nın ailesi, yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yerlikaya\'nın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

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