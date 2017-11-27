Kore Gazisi İhsan Çirişlioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz YALÇIN/KORGUN(Çankırı) (DHA)- KORE\'ye 1950 yılında giden Türk Tugayı’nda Çavuş Rütbesi ile 29 ay askerlik yapan Çankırılı Kore Gazisi 87 yaşındaki İhsan Çirişlioğlu, Korgun Merkez Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Korgun İlçe Mezarlığı\'na defnedildi.

Cenaze törenine Gazi Çirişlioğlu’nun yakınlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Korgun Kaymakam Vekili Abdurrahman Çelebi, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.



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