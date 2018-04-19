Kore Gazisi Bozdağ'a 'Barış Büyükelçisi' madalya ve beratı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Nuri Bozdağ\'a (89), Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen \'Barış Büyükelçisi\' madalya ve beratı törenle verildi.

Didim Garnizon Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı Kore Gazisi Nuri Bozdağ\'a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen \'Barış Büyükelçisi\' madalya ve beratının ulaşmadığını tespit etti. Bunun üzerine iletişime geçilen Ankara\'daki Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kore Cumhuriyeti\'nden Bozdağ\'ın \'Barış Büyükelçisi\' madalya ve beratını istedi. Didim Garnizon Komutanlığı tarafından dün gelen madalya ve beratın Bozdağ\'a takdimi için tören düzenlendi. Törene, Kore Gazisi Nuri Bozdağ ve ailesi, Didim\'de yaşayan Kore gazileri Ahmet Akdağ ve Denizhan Baltutan ile aileleri, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı CHP\'li Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Didim İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği Başkanı Sefer Tatar ile Didim İlçe Garnizon Komutanlığı\'nda görevli askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Kore Savaşı ile ilgili belgeselin izlenmesi ve konuşmalarla devam etti.

Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, \"Türk askeri Kore\'de savaşın gidişatını değiştiren kahramanlıklar sergileyerek tüm dünyanın saygısını bir kez daha kazanmıştır. Bu efsanelerin yaşayan kahramanları olan gazilerimizin Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin manevi dayanağı, güç kaynağı ve başarılarından örnek aldığı kıymetleri olmuşlardır\" dedi.

Kaymakam Mehmet Türköz ise konuşmasında, \"Türk milleti vatanı ve milli davası söz konusu olduğunda canını göze alabilme özelliğini tüm tarihi boyunca ispatlamıştır. İspatlamaya da devam etmektedir. Bunun canlı örnekleri olan gazilerimizle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Devletimizin de tüm kurum ve imkanlarıyla gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın hizmetinde olduğumuzun bilinmesini isteriz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kore Gazisi Nuri Bozdağ\'a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen \'Barış Büyükelçisi\' madalya ve beratı Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven tarafından okunarak tebliğ edildi. Albay Gülseven danha sonra Kaymakam Mehmet Türköz ile madalya ve beratı Gazi Bozdağ\'a takdim etti. Madalya töreni sonrasında gaziler, askeri personel ve protokol üyeleri ile karavanadan yemeklerini yedi. Yemek sonrasında gaziler, törene getirildikleri gibi yine İlçe Garnizon Komutanlığı personeli tarafından askeri araçlarla evlerine bırakıldı.



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