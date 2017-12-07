KORE GAZİSİ ASTSUBAY SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ VEFAT ETTİ (1)
Haber: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde saat 11
07 Aralık 2017 16:58
Haber: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
\"Ayla\" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi\'nde saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.
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