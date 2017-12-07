T24 LogoT24 Logo
Gündem

KORE GAZİSİ ASTSUBAY SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ VEFAT ETTİ (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde saat 11

07 Aralık 2017 16:58

Haber: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
\"Ayla\" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi\'nde saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ramazan EĞRİCengizDHA "Ayla"Kore Gazisi Astsubay Süleyman DilbirliğiHaydarpaşa Numune Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24