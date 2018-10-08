Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'da yaşamını yitiren Kore Gazisi Ali Osman Fidan, Gazi Orhanbey Camii\'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Kore Gazisi Ali Osman Fidan, dün hayatını kaybetti. Uzun süredir yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fidan, için Gazi Orhanbey Camii\'nde ikindi vakti askeri tören düzenlendi. Törene Fidar\'ın yakınları, Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Bursa Jandarma Komutanlığı\'nda görevli üst düzey komutanlar ile Orhangazi Gaziler Derneği Başkanı Halil Yavuz ve gaziler katıldı. Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan Fidan’ın cenazesi Orhangazi ilçe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI