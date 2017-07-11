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Koray Çalışkan'a 'ölü imamla konuştun' suçlaması

Çalışkan 'FETÖ' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı

11 Temmuz 2017 19:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında kapsamında gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan'a yöneltilen suçlama belli oldu. Cumhuriyet'in haberine göre, Çalışkan'a 'FETÖ' imamı olduğu iddia edilen Cemal Uşşak'la 'yoğun biçimde' irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Uşşak'ın 2016'da yurt dışında kanserden öldüğü de belirlendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nden aralarında Koray Çalışkan’ın da bulunduğu biri profesör 8 kişi ile Medeniyet Üniversitesi’nde 19’u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilenlerin çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, twitter hesabından yaptığı açıklamada akademisyen Koray Çalışkan’ın gözaltına alındığını yazdı. Salıcı, “Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!” ifadelerini kullanmıştı.

 

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