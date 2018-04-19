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Koray Çalışkan'a hapis cezası

Çalışkan ‘Fetullahçı Terör Örgütü propagandası' yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu

19 Nisan 2018 18:01

Akademisyen- yazar Koray Çalışkan ‘Fetullahçı Terör Örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Çalışkan’a  1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Koray Çalışkan hakkında ‘FETÖ/PDY propagandası yapmak’ suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre, Başsavcılıkça, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Çalışkan hakkında kararını verdi. Koray Çalışkan, atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri’ne yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonları kapsamında Koray Çalışkan da gözaltına alınmıştı.

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