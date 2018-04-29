T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Koray Çalışkan ev hapsiyle serbest bırakıldı

Fethullah Gülen Cemaati soruşturması kapsamında 10 Temmuz'da gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresi dışına çıkması yasaklanan Çalışkan'a elektronik kelepçe takılacak.

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul'da Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan Çalışkan hakkında nöbetçi hâkimlik, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi gereğince 'konutunu terk etme yasağı' getirilmesine hükmetti. Koray Çalışkan'a elektronik kelepçe takılacak.

Fethullah Gülen Cemaati'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri'ne düzenlenen operasyonlarda Koray Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir profesör, bir doçentin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İkamet adresi dışına çıkması yasaklanan Koray Çalışkan tutuksuz yargılanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fethullah Gülen CemaatiTemmuzKorayAdresiBoğaziçiSavcılıktaCeza Muhakemesi KanunuMedeniyetOperasyonda MedeniyetTıp Fakültesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24