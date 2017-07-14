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Koray Çalışkan, ev hapsiyle serbest bırakıldı

Çalışkan, 2016’da ölen Cemal Uşşak’la ‘yoğun biçimde’ irtibatlı olmakla suçlanıyordu

14 Temmuz 2017 23:24

İstanbul'da Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan Çalışkan hakkında nöbetçi hâkimlik, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi gereğince 'konutunu terk etme yasağı' getirilmesine hükmetti. Koray Çalışkan'a elektronik kelepçe takılacak.

Fethullah Gülen Cemaati'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri'ne düzenlenen operasyonlarda Koray Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir profesör, bir doçentin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İkamet adresi dışına çıkması yasaklanan Koray Çalışkan tutuksuz yargılanacak.

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