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Koray Çalışkan CHP'den adaylık için Boğaziçi Üniversitesi'nden istifa etti

Koray Çalışkan, kovuldu iddiaları sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı

14 Eylül 2015 18:45

Boğaziçi Üniversitesi’nden kovulduğu iddia edilen Koray Çalışkan’ın milletvekili adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Twitter hesabından atıldığı iddia edilen bir tweet sosyal medyada hızla yayıldı. Mesajda, “Doç Dr. Koray Çalışkan’ın 31 Ağustos 2015 itibarı ile üniversitemizde resmi bir bağı bulunmamaktadır, bilginize.” ifadeleri yer aldı.

Mesajın sosyal medyada hızla yayılması “Koray Çalışkan Boğaziçi Üniversitesi’nden kovuldu” yönünde yorumladı. Ancak Çalışkan’ın CHP’den milletvekili adayı olabilmek için istifa ettiği ortaya çıktı.

 

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