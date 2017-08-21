Koray Aydın: Yeni partiye katılıyorum, teşkilatlanmayı ben yapacağım

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ile birlikte Genel Başkanlığa aday olan Koray Aydın, kurulacak yeni partiye katılacağını açıkladı. Aydın, "Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım" dedi.

FOX TV'de yayınlanan "Çalar Saat" programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, Akşener ve Özdağ öncülüğünde kurulacak yeni partiyle ilgili olarak "Dilimiz sert olmayacak. Tam aksine kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız. Merkez partisi olacağız" ifadesini kullandı.

Öte yandan Aydın, Aydın, 22 Ağustos Salı günü saat 10:30'da Ankara Swissotel'de basın açıklaması yapacak.