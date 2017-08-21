T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koray Aydın: Yeni partiye katılıyorum, teşkilatlanmayı ben yapacağım

"Kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız; merkez partisi olacağız"

21 Ağustos 2017 13:47

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ile birlikte Genel Başkanlığa aday olan Koray Aydın, kurulacak yeni partiye katılacağını açıkladı. Aydın, "Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım" dedi. 

FOX TV'de yayınlanan "Çalar Saat" programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, Akşener ve Özdağ öncülüğünde kurulacak yeni partiyle ilgili olarak "Dilimiz sert olmayacak. Tam aksine kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız. Merkez partisi olacağız" ifadesini kullandı. 

Öte yandan Aydın, Aydın,  22 Ağustos Salı günü saat 10:30'da Ankara Swissotel'de basın açıklaması yapacak. 

 

ETİKETLER

Koray AydınMeral AKşenerÜmit Özdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24