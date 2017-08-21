"Koray Aydın MHP'den ayrılıyor"

Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP’den ihraç edildikten sonra başlattıkları hareket, yeni partinin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Akşener dün yaptığı açıklamada, partinin kuruluşunu ekim ayı içinde tamamlayacaklarını duyururken, MHP’nin önemli bir ismi Koray Aydın'ın partiden ayrılacağı iddia edildi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener’in başkanlığındaki parti oluşumuna Sinan Oğan destek vermezken, Ümit Özdağ desteğini ilk açıklayan isim olmuştu.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre; Akşener, Oğan, Özdağ ve Koray Aydın dörtlüsü içinde partiden ihraç edilmeyen ve tavrı merakla beklenen isim olan Aydın ise bu hafta resmen MHP’den ayrılıyor.

Aydın, görüşmeler sonucunda Akşener ile birlikte hareket etmeye karar verdi. Kararını verince resmi Twitter hesabından MHP’yi çıkaran Aydın, yarın Ankara’da Akşener ile ortak basın toplantısı düzenleyerek hem MHP’den ayrıldığını hem de Akşener ile birlikte hareket edeceğini açıklayacak.

Başlangıç olarak da kasım ayı yerine ekim ayı ilan edildi. Beklenen tarih ise 29 ekim. Start verilecek yer de Samsun olarak seçildi.