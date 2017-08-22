Koray Aydın, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılacağını açıkladı: Rahat olanları rahatsız edeceğiz

MHP’den istifa ederek, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılacağını açıklayan Koray Aydın, “Her önüne gelen aldanan ve halkı aldatan bu pişkin iktidardan da hesap sormaya geliyoruz. Koltuklarımızda oturup kalmayacağız koşacağız koşturacağız. Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay gibi geliyoruz. Rahat olanları rahatsız etmeye geliyoruz” dedi.

Düzenlediği basın toplantısına “Uzun uzun düşündüm ve siyasi hayatımın ez zor kararın verdim. Cesaret ve atılganlık göstermek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir” diyen Koray Aydın, “Net olarak söyleyeyim 61 yaşındayım hiçbir çıkar gütmüyorum tek muradım çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakma için mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.

Koray Aydın’ın açıklaması şöyle:

"Sesime kulak kesilen herkesi hürmetle selamlıyorum. Biz ülkücülerin mücadelesi milletin yüceltilmesi mücadelesidir bu her çıkarın üzerindedir. Ben bütün ömrümü Alparslan Türkeş’in yanında geçirmiş bir kardeşinizin. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak hemen her yerde görev almış biriyim. MHP ve Ülkücü hareketin kuruluş değerleri mevcut yönetim yüzünden zarar görmüştür.



Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü kurultay kongresi süreci tarihe kara bir sayfa olarak geçti. İlçe düzeyinde bile muhalif isimlere tahammül gösterilmedi. Bir ilimizin kongresi iki kere tekrarlandı, istifa edildi. Kısacası kimsenin yapamadığı ülkücü kıyımı yaşandı. Şairin de dediği gibi Ülkücüler öz yurdunda garip öz vatanında parya oldu.

MHP’de de artık tek adam yönetimi kalıcı hale gelmiştir. MHP’de genel Başkan değişemez ilkesi MHP tüzüğünü yazılı olmayan birinci maddesi olmuş ve parti tek kişini partisi haline gelmişti. Nihayet MHP olmak çıkmış bir parti kalmıştır. Partiden geriye sadece ismi kalmıştır bir de mahzun üç hilal.

Ülkenin kaderini tek bir kişinin dudağına bırakmak ülkücülük olamaz. Yönetim iktidarın dümen suyuna girmiştir. İzlenen politikalarla hareketin şahsıyla oynanmış partiye güven halk nezdinde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı haddi yoktur.

Uzun uzun düşündüm ve siyasi hayatımın ez zor kararın verdim. Cesaret ve atılganlık göstermek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir.

Net olarak söyleyeyim 61 yaşındayım hiçbir çıkar gütmüyorum tek muradım çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakma için mücadele etmektir.

Önümde üç yol var. Ya bu düzende yitip gitmek ya sessiz sakince sinip gitmek ya da yola çıkan yol arkadaşlarıma omuz vermek. Ben yolsa olmayı varmaktan üstün sayanlardanım. Bu yeni vazifeye omuz vermeyi milli bir mücadele sayıyorum.

Milletimiz Cumhuriyetin kurucu değerlerine hürmet gösterilen bir hareketin özlemi içindedir bu hareket iktidar olacaktı.

Nefsimizi bir kenara koymak ve Türkeş’in atılganlık, cesaret olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz sözlerinin gereğini yapmak gerek.

MHP'de kalan tüm Ülküdaşlarıma varsa hakkım helal ediyor varsa hakları helal ediyorum. MHP yönetimine de arınma ve iktidar olma yolunda başarılar diliyorum. Şairin dediği gibi el mi yaman bey mi yaman gösterir zaman diyoruz ve kararı Türk milletine bırakıyoruz. Biz yeni parti ile Türkiye’ye yeni bir gelecek vaat ediyor, Milletin manevi ve kurucu değerlerine sahip çıkmaya ayrımcılığa haksızlığa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyor.

Her önüne gelen aldanan ve halkı aldatan bu pişkin iktidardan da hesap sormaya geliyoruz. Koltuklarımızda oturup kalmayacağız koşacağız koşturacağız. Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay gibi geliyoruz. Rahat olanları rahatsız etmeye geliyoruz.

Niyetimiz hayırdır akıbetimiz de hayırlı olsun inşallah diyorum."

“Biz hayaller kurardık eskiden”

Koray Aydın’ın açıklamaları sonrası konuşan Meral Akşener, “Bu kandırıkçı iktidardan sizin gayretinizle, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız” dedi.

“Biz çocuklarımıza hayal kurduramıyoruz” diyen Meral Akşener, “Sayın Bakanım 61 yaşında olduğunu söyledi, yaşıtız. Biz hayaller kurardık eskiden. Ekonomik olarak yüksek ailelerin çocukları olmadığı halde ülkemiz için hayallerimiz vardı ama bugünün gençleri hayal kuramadıkları gibi, bizden daha yaşlı bir dile sahipler. Aldatanların ülkemizin gençlerini getirdiği nokta budur. Ben ve arkadaşlarıma cenab-ı hak bu yolu açacak, sözümüzün arkasında o kadar net duracağız ki, bu kandırıkçı iktidardan sizin gayretinizle, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız. Ben tekrar sayın bakanıma en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.