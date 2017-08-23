Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak

MHP'den istifa ederek Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılan Koray Aydın, 2019'da yapılacak "cumhurbaşkanlığı" seçimlerine ilişkin olarak "Meral Akşener'in halkta büyük bir karşılığı var. 2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Hanım'dır" dedi. Aydın, erken seçim yapılacağı yolundaki iddiayla ilgili olarak da "Erken seçim yaparsa iyi olur, Cumhurbaşkanlığını erken alırız" ifadesini kullandı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan'ın birinci çıkamadığını ileri sürdü.

"FETÖ ile en iyi biz mücadele ederiz"

"FETÖ ile mücadele en iyi bizim yapacağımızı düşünüyorum. Demokrasiyi işletirseniz, hukukukun üstünlüğünü savunursanız FETÖ gibi yapılanmalar barınamaz" diyen Aydın, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Mücadele derine inmiyor. Biz bu konuda çok rahatız, derine ineceğiz. Ana omurgasını kıracağız. Meral Hanımı da FETÖ ile mücadelede çok kararlı görüyorum. Şimdi bankaya para yatırdı diye insanları mağdur ediyorlar. İyi de siz paralar yatırın diye kampanyalar düzenlediniz. Okuluna giden vatandaşı işinden atıyorsunuz, ama okullarından mezun bakanlarınız ne olacak? Böyle mücadele edilmez. Sözcü’ye, Cumhuriyet’e FETÖ’cü diye saldırıyorlar. Anamuhalfet liderine FETÖ’cü diye saldırıyorsun. Milletin gönlünde var mı bunun karşılığı? Sorular çalınırken, insnaların hakkı çalınırken, iktidar sesini çıkardı?

"Her kesimden insanın olması için gayret ediyoruz"

"Bu görevi üstlenmem için istek ve arzu vardı. Bu benim istediğim bir şey değildi. Siyaset emekçiysim, ben istemem, vazife oılarak görürüm. Her dünya görüşünden insan olacak. Atatürkçüler, Solcular olması için özel çaba gösteriyoruz.

"Kadınlar ve gençler her kademede olacak"

Türkiye’nin en geniş kadın kadrosunu kuracağız. Her türlü kademe, her yer de olacak. Bunu başaracağız. Türkiye’nin ihtiyacı var. Türkiye’nin en büyük gençlik oluşumunu kuracağız. Kendi genel başkanlarını seçecek.

"Erken seçime de hazırız"

Erken seçim yaparsa iyi olur, Cumhurbaşkanlığını erken alırız. Erken de yapsalar kurulmuş partiler var.

Bunlar problem değil. Hazırız, Türkiye’yi yönetecek yeni bir nesil getireceğiz. Yerel seçimlere katılacağız. Mührümüzü vuracağız. Bu halk hareketi, milletimiz kuruyor. Orada göreceğiz.