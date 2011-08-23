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Koramiral Sağdıç hakim karşısında İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 16:07

-Koramiral Sağdıç hakim karşısında İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 10 sanığın, Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere ilişkin yargılanmasına başlandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kemalettin Yakar, Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar, Erdinç Yıldız ve Hüseyin Hançer ile bu davanın tutuksuz ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıkları Koramiral Kadir Sağdıç ve Albay Ali Türkşen ile tutuksuz sanıklar astsubaylar Halil Cura, İsmail Bak ile Tanju Veli Aydın katıldı. Görüntülü ve sesli kayıt alınan duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Duruşmada söz alan Koramiral Kadir Sağdıç'ın avukatı Murat Ergün, CMK'nın 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca reddi hakim talebinde bulunduğu bildirdi.  Duruşmaya, Sağdıç'ın beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor. -Ceza istemleri- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Kadir Sağdıç, Ali Türkşen, Halil Cura ve İsmail Bak'ın, ''cebir ve şiddet kullanarak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak, yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Bu sanıkların ayrıca ''izinsiz tehlikeli madde bulundurmak'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ekmek'' suçlarından 14 ile 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, tutuklu sanık Hüseyin Hançer'in de ''cebir ve şiddet kullanarak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak, yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İddianamede, Hançer'in ayrıca ''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak'', ''izinsiz, tehlikeli madde bulundurmak'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından 21,5 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Tutuklu sanık Kemalettin Yakar'ın ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''suç işlemeye tahrik etmek'', ''kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 9 yıldan 27 yıla kadar, diğer tutuklu sanıklar Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar ve Erdinç Yıldız'ın ise ''Ergenekon silahlı terör örgütüne yardım etmek'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istenen iddianamede, Tanju Veli Aydın'ın da ''suç işlemeye tahrik'' ve ''kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

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