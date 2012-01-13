Koramiral fotoğrafları çıkarmak zorunda kaldı

T24 - Sahte belgelerle iki kardeşine sahte çürük raporu aldırdığı öne sürülen Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, mahkemeyi bir türlü suçsuz olduğuna inandıramadı. Koramiral sonunda engelli kardeşleri rencide olmasın diye sakladığı bu fotoğrafları ortaya çıkarmak zorunda kaldı.



Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlar arasında yer aldığı iddia edilen ‘power point’ belgesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda üst düzey bazı askerlerin yakınlarını askerlikten muaf tutmak için sahte çürük raporu verildiği iddia edilmişti. Balyoz Davası kapsamındaki soruşturma aşamasında ele geçirilen belgelerde de listeler halinde yakınına “çürük raporu” aldığı iddia edilen komutanlar ve çürük raporu aldıkları kişilerin yakınlık dereceleri yazılıydı. İşte bu belgelerde o dönem Tuğamiral rütbesinde olan Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ’nun da ismi geçiyordu.

Askerliğe elverişsiz





İddialara göre Koramiral Erenoğlu iki erkek kardeşine birden rütbesini kullanarak çürük raporu almış ve askere göndermemişti. Fakat belgelerde iddia edilenin aksine Koramiral’in kardeşleri Ümit ve Duygu Erenoğlu’nun gerçekten askerliğe elverişsiz oldukları için “çürük raporu” aldıkları ortaya çıktı. Erenoğlu kardeşlerin askeri hastanede muayene sırasında çekilmiş fotoğrafları gerçeği kanıtladı. Fotoğraflarda Duygu Erenoğlu ’nun bir bacağının diğerine göre daha kısa Ümit Erenoğlu ’nun ise bir parmağının olmadığı görülüyor. Yaklaşık 5 aydır tutuklu yargılanan Koramiral Abdullah Can Erenoğlu bugüne kadar kardeşlerini rencide etmemek için bu fotoğrafları ortaya çıkarmamıştı. Ancak Erenoğlu Balyoz davasının son duruşmasında bu fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu. Erenoğlu ’nun bu duruma çok üzüldüğü ve çok hassas olduğu öğrenildi.











20 yıla kadar hapsi isteniyor



Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında hazırlanan üçüncü iddianamenin bir numaralı sanığı olan Abdullah Can Erenoğlu, “darbe teşebbüsü” ile suçlanıyor. İddianamede Erenoğlu hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





