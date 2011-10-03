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Koramiral Cora ''Balyoz'' kapsamında da tutuklandı İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 22:17

-Koramiral Cora ''Balyoz'' kapsamında da tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - İkinci ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında tutuklu bulunan Koramiral Deniz Cora, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında da tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Koramiral Cora'nın sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkeme, ikinci ''Amirallere suikast girişimi'' davasının tutuklu sanığı olan Koramiral Cora'nın, ''darbeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Cora'nın da bugün tutuklandığı ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, Korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler ve Abdullah Can Erenoğlu, Tuğgeneral Kubilay Baloğlu, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, emekli Korgeneral Rasim Arslan, HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Şantaj ve askeri casusluk'' davasının tutuklu sanığı emekli Yarbay Seyfettin Alevcan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu şüpheli sayısı 53 oldu.

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