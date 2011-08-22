Koramiral Cora tutuklu 47’nci general oldu!

T24

İkinci ''Amirallere suikast girişimi'' davasında hakkında yakalama emri bulunan Koramiral Deniz Cora, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne geldi.İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil araçla Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan Cora, daha sonra mahkeme yazı işlerinin bulunduğu kata çıktı.Hakkındaki yakalama emrinin yüzüne karşı okunan Koramiral Cora, tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne gönderildi.Deniz Cora’yla birlikle tutuklu general sayısı 47’ye yükseldi. 7 general hakkında daha yakalama kararı var.