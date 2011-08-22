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Koramiral Cora tutuklandı İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2011 20:19

-Koramiral Cora tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Koramiral Deniz Cora, ikinci ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında tutuklandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Deniz Cora'nın hakkındaki yakalama emri, yüzüne karşı okundu. Mahkeme, Cora'nın tutuklanmasına karar verdi. Koramiral Cora hakkında, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adı geçtiği gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianame mahkemece kabul edilmişti. Dava kapsamında Koramiral Cora hakkında 12 Ağustos'ta yakalama emri çıkarılmıştı.  Aynı davanın diğer sanığı olan Kurmay Albay Ümit Metin ise soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta tutuklanmıştı. İddianamede, Cora ve Metin'in ''terör örgütü üyeliği'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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