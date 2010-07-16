-''KÖR İMAM''IN AVUKATINA 10 YIL HAPİS NEW YORK (A.A) - 16.07.2010 - ABD'de ömür boyu hapse mahkum terör hükümlüsü ''Kör İmam'' lakaplı Mısırlı Şeyh Ömer Abdurrahman'ın avukatı Lynne Stewart, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Bölge Mahkemesinde görülen temyiz duruşmasında yargıç, avukat Stewart (70) hakkında, Mısır'da faaliyet gösteren, ABD'nin de terör örgütleri listesindeki dinci İslami Cemaat Örgütü üyesi yandaşlarıyla iletişim kurmasına yardım etmekten 2006'da verilen 28 ay hapis cezasını, 10 yıla çıkardı. Kasım ayından bu yana cezaevinde bulunan Stewart hakkında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyen savcılar, alt mahkemenin kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu. Avukat Stewart, Abdurrahman'ın, İslami Cemaat örgütünün üst düzey üyelerine mesaj götüren bir kişiyle iletişim kurmasına olanak sağlayarak, terör örgütüne maddi destek sağlamaktan mahkum olmuştu. Stewart, New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezine 1993 yılında düzenlenen saldırının ve diğer çeşitli bombalama eylemlerinin sorumlusu olmaktan ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdurrahman'ın 1995'de görülen davasında avukatlığını yapmıştı. Mısır'da 1992 yılından sonra çeşitli bombalı saldırılardan sorumlu tutulan İslami Cemaat örgütü, 1995'de Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e Addis-Ababa'da düzenlenen suikastın girişiminin de sorumluluğunu üstlenmişti.