Kopyaladıkları kart bilgileriyle alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda kopyaladıkları kart bilgileriyle 10 bin liralık televizyon alan 2 dolandırıcı, kart sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine ürünleri teslim alamadan yakalanıp tutuklandı.

Olay, Adapazarı Çark Caddesi\'ndeki bir beyaz eşya mağazasında yaşandı. Dolandırıcılar mağazayı arayıp, iş yerine gelemedikleri için kredi kartı bilgileriyle 10 bin liralık televizyon almak istediklerini söyledi.

Bilgileri pos cihazına girerek satışı yapan iş yeri sahibi, ürünleri dolandırıcıların ayarladığı taksiciye teslim etti. Satış sonrası telefonuna gelen bildirim üzerine hesabını kontrol eden kart sahibi, durumu fark edince iş yerini arayarak, \"Haberim olmadan kartımdan alışveriş yapılmış, polisi arayın\" diye bilgi verdi. Bunun üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, taksiyi İstanbul Maltepe\'ye kadar takip etti. Ürünler dolandırıcılara teslim edildiği sırada ortaya çıkan polis, N.E. ve H.K.\'yi yakaladı. Kart bilgilerini kopyaladıkları çok sayıda kişinin parasıyla \'mail order\' yöntemiyle binlerce liralık alışveriş yaptığı tespit edilen kart dolandırıcıları tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, esnafı bu yöntemle alışveriş yapan kişilere itibar etmemeleri yönünde uyardı. Yapılan uyarıda, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu kullanılarak mail order üzerinden yapılan alışverişlerde kart sahibinin haberinin olmadığını beyan etmesi üzerine parayı geri alabildiği, bu durumda ürünlerini veren esnafın mağdur olduğu belirtildi.