Kopya soruşturması geçiren ÖSYM’de usulsüzlük incelemesi

Arzu Yıldız/Ankara



2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Eğitim Bilimleri sınavı için gündeme gelen kopya iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, ÖSYM’de yapılan incelemelerde ihaleler, ihale şartnameleri de incelemeye alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, kopya iddialarının ardından ÖSYM ve METEKSAN’da yapılan arama ve incelemelerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, ihalelerin tek firma ile sınırlı tutulduğu, basım, dağıtım gibi birçok alanda ihalelerin aynı firmaya verildiği ve bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. ÖSYM Başkanı Ali Demir’in savcılığa bilgi ve belge konusunda soruşturma aşamalarında katkı sağladığı aktarıldı.

Öte yandan dönemin ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan hakkında da araştırılma yapıldığı, ancak ihale usulsüzlüğü yolunda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 2 kişinin de kopya iddiaları ile ilgili olarak savcılığa yeniden ifade verdiği öğrenildi. Kopya skandalına ilişkin araştırmaların devam ettiği, alınan yeni ifadelerin ardından soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.