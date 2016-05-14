Kopya operasyonu; 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şüpheli sayısı 80 bin olabilir!

Kopya iddialarıyla gündeme gelen 2010 yılı KPSS soruşturmasında soruları önceden ele geçirerek, sınavı kazanıp kamu kuruluşlarında çalışmaya başladığı öne sürülen 100 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli ve Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, 35 kentte 73 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Cem İşçimen’in talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) bünyesinde özel ekip kuruldu. 40 kişilik ekip 6 yıl içinde yapılan sınavları inceledi. 2010 KPSS’de soruları önceden elde ederek, 120 sorudan 120’sini doğru işaretledikleri veya 100’ün üzerinde net yaptıkları iddia edilen şüpheliler incelendi.

Baransu’nun ağabeyinin eşi de şüpheli!

Şüpheliler arasında Balyoz’da kumpas soruşturmasında tutuklu gazeteci Mehmet Baransu’nun ağabeyinin eşi A.B. ile ağabeyinin kayınbiraderinin eşi A.A. da bulunuyor. 17 - 25 Aralık operasyonlarında görev alan, ‘Paralel Yapı’ soruşturmasında gözaltına alınırken tişörtüne ‘SI-FIR’ yazmasıyla gündeme gelen Başkomiser İsmail A.’nın eşi A.A. da şüpheliler arasında. İzmir Donanma Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı, Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli 4 askeri personelin eşi ve 67 öğretmen de gözaltı listesinde.

Rakam 80 bine çıkabilir!

2010 yılı KPSS’deki kopya iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 2005 ile 2012 yılları arasında yapılan sınavlardaki başarı durumunu inceleterek, bir tablo hazırlattı. Savcılık kaynakları, 2010 yılı sınavında anormal düzeyde bir başarı olduğuna dikkat çekti. Kaynaklar, Genel Yetenek testinde sadece 2011 ile 2010 yılı başarı tablosu karşılaştırıldığında, yaklaşık 80 bin kişinin 50 ve üzeri net yaptığının ortaya çıktığını vurguladı. Bu oran, 80 bin kişinin sınav sorularına önceden ulaştığı ihtimalini gündeme getirdi.