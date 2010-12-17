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KOPYA İDDİALARINA İDDİANAME ANKARA (A.A) 

17 Aralık 2010 11:45

-KOPYA İDDİALARINA İDDİANAME ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Dil Sınavı'nda (KPDS)'de kopya çekildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında iddianame hazırladı. Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mehmet Cihan Kısa tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında bir sınav gözetmeninin de bulunduğu 30 kişinin, ''Rüşvet almak ve vermek'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''Görevi kötüye kullanmak'' iddialarıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde, söz konusu kişilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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