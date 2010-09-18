Kopya çetesinin inanılmaz yöntemleri

T24 - ÖSYM’nin yaptığı dört sınavda soruları çalarak sattığı belirlenen çete üyelerinin güvenlik duvarlarını aşmak için mini bluetooth kulaklık, kalem kamera ve diğer teknolojik aletleri kullandığı öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ortaya çıkarılan kopya çetesinin, ÖSYM' nin güvenlik duvarını aşmak için akılalmaz yöntemler geliştirdiği ortaya çıktı.



Çetenin, bina sınav sorumluları ve sınav gözetmenleri ile işbirliği yaparak test sorularını dışarı çıkardığı, kısa süre içinde de çözümleri 3-5 bin lira karşılığında cep telefonları aracılığıyla servis ettiği belirlendi.



ÖSYM tarafından yapılan 4 sınavın sorularını çalarak sattığı tespit edilen çete üyeleri işe yedek soru kitapçığını ele geçirmekle başlıyordu.



Çete elemanları anlaştıkları sınav sorumlusunun yardımıyla, sınavın yapıldığı binaya aday sayısı kadar getirilen yedek kitapçıklardan birini dışarı çıkartıyordu.



İkinci aşamada sıra dışarıda bekleyen konusunda uzman akademisyene geliyordu. Uzman çete üyesinin süratle çözdüğü soruların cevapları, teknik cihazlarla sınav salonlarındaki adaylara ulaştırılıyordu



İşte bu noktada devreye teknoloji giriyor. Çeteyle 3-5 bin lira karşılığı anlaşan adaylara cevaplar kol saati ya da kolye görünümündeki cep telefonlarıyla gönderiliyor. Bazılarına ise yanıtlar dışarıdan farkedilmeyen mini bluetooth kulaklıkla sesli olarak aktarılmış.



Çete ile anlaşmalı bazı sınav gözetmenlerinin yasak olmasına rağmen salona cep telefonu soktuğu da tespit edildi. Bu yöntemde ise cep telefonu ile görüntülenen sorular, resimli mesaj olarak dışardaki çete üyelerine gönderiliyor.



James Bond filmlerini aratmayan bir başka teknik daha ortaya çıkarıldı. Çete elemanı bazı kişiler sınav sırasında kalem kameralarla soruları kaydediyor, yarım saatte salonu terkediyordu. Ve cevaplar diğer yöntemlerdeki gibi dolaşıma çıkıyordu.



