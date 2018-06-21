Kopya çekilmesini önlemek için tüm ülkede internet kesilecek

Cezayir'de lise diploması sınavlarında soruların sızdırılması iki yıldır engellenemeyince, hükümet interneti kesti. Cezayir'de internet, pazartesiye kadar sınavlar sırasında kesilecek.

Cezayir hükümeti, son iki yılda lise sınavlarında kopya skandallarının yaşanması sonrası sıradışı bir önlem aldı. Ülke çapında internet kesildi; sınavların yapıldığı 2 bin merkeze metal dedektörler yerleştirildi.

Cezayir’de 2016 yılındaki sınavlar sırasında sorular önceden sosyal medyada yayılmış, yaygın kopya haberleri gelmişti. Yetkililer geçen yıl aynısının tekrarlanmaması için telefon operatörlerinden sınavlar sırasında sosyal medyaya erişimin engellenmesini istemiş ama kopya iddialarının önüne yine geçilememişti.

"Pazartesiye kadar gelecek"

Hükümet, soruları sızdıranları tespit etmek yerine bu yıl çareyi interneti kesmekte buldu. Sınavlar dün başlarken, bütün ülkede internet iki saat boyu kesildi; hem cep telefonlarından hem de sabit hatlardan internete erişim engellendi.

Algerie Telecom’dan yapılan açıklamada, “İnternet hizmeti, hükümetten gelen talimat doğrultusunda, lise diploma sınavlarının sorunsuz geçmesi amacıyla kesildi” denildi. İnternet kesintisinin, pazartesiye kadar 700 bin öğrencinin gireceği sınavlarla eş zamanlı olarak devam edeceği belirtiliyor.

Önlemler bununla da sınırlı kalmadı. 2 bin sınav merkezine metal dedektörler yerleştirilirken, internete erişimi olan telefonlar ve tabletler içeri alınmadı. Sınav kağıtlarının basıldığı noktalara da cep telefonlarını engelleyen jammerlar ve kameralar yerleştirildi.