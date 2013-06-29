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Kopya çekene 4 yıl hapis

Sınavların güvenliği için harekete geçen hükümet, merkezi sınavlarda kopya çekene 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor

29 Haziran 2013 19:48

Hükümet, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği merkezi sınavların güvenliği için harekete geçti. Üç yıl önceki KPSS’de yaşanan kopya skandalının ardından eleştirilerin hedefi olan ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kopya çekene hapis cezası geliyor.

Sınavların güvenliği için harekete geçen hükümet, merkezi sınavlarda kopya çekene 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Meclis'te önümüzdeki hafta görüşülecek Torba Yasa Tasarısı'nda ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınavlara yönelik bir yaptırım da yeraldı.

Buna göre, ÖSYM'nin yapacağı sınavlarda bireysel veya toplu olarak kopya çeken 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklar.

Düzenlemede ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan sınavların soru ve cevapları hakkında bilgi edinme kanunu kapsamında başvuru yapılamayacağı da yeraldı.

 

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