'Köprüye yaklaştık'

Hertha Berlin'i yenerek UEFA Kupası'nda gruptan çıkan Galatasaray'da yönetici Haldun Üstünel iddialı açıklamalarda bulundu. 'Kadıköy'de final' hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Üstünel, "Boğaziçi Köprüsü'ne yaklaştık'' dedi.



UEFA Kupası 2. tur B Grubu 4. hafta maçında Almanya'nın Hertha Berlin takımını deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, İstanbul'a döndü.



Futbol şubesi üyesi Haldun Üstünel, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, maça çok inançlı gittiklerini ifade ederek, ''Hedefimizi sezon başında koymuştuk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için önemli bir süreçteyiz. Ligde de bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'' dedi.



Bir basın mensubunun, ''UEFA Kupası'nda Kadıköy'deki finali hedefliyordunuz'' şeklindeki sözü üzerine de Üstünel, ''Boğaziçi Köprüsü'ne yaklaştık'' ifadesini kullandı.



''KAPTANLIK, TEKNİK HEYETİN KARARI''

Üstünel, maça Lincoln'ün takım kaptanı olarak çıkmasının, teknik heyetin kararı olduğunu söyledi.



Bir soru üzerine, bunun kulüp yönetiminin kararı olmadığını açıklayan Haldun Üstünel, ''Bizim tarafımızdan değil, teknik kadronun kararıdır. Öyle olması gerekiyordu. O da sorumluluğunu çok iyi taşıdı'' diye konuştu.



Üstünel, Lincoln'ün zaman zaman ağır şekilde eleştirildiğini dile getirerek, ''Hakikaten çok ağır bir şekilde yargılamalar yapılıyor. Bunlar özel oyuncular. O yıldız oyuncuların Türkiye'ye getirilmesi çok zor oluyor. Ama bu kadar çabuk, haksız şekilde bu tip oyuncuların üzerinde baskı kurulmaması gerekiyor. Bununla ilgili tüm önlemleri alacağız. Yıpratma politikası var. Buna anlayamıyoruz. Bir oyuncunun moralini bu kadar kolay bozamazsınız. Bizleri son derece üzüyor'' dedi.



ARDA: ÇOK MUTLUYUZ

Sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan ise Galatasaray'ın henüz kaybettiği bir şey olmadığını belirterek, ileride her şeyin güzel olacağını ifade etti.



Hertha Berlin maçına grup liderliğini elde etmek için çıktıklarını kaydeden Arda, ''Oynadığımız futbolla, karakterimizi sahaya koyduk. Umarım Metalist son maçta puan kaybeder ve biz de grup lideri çıkarız. Galatasaray'ın kaybedilmiş bir şeyi yok. Avrupa'da, ligde ve kupada devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 maçımızı kazanıp, 9 puan alırsak, her şey güzel olacak, geleceğe umutla bakacağız. Şu an çok mutluyuz, keyifliyiz'' dedi.



Arda, bu sezon UEFA Kupası finalinin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine de, ''Final ülkemizde ve güzel bir statta oynanacak. Orada oynamak bize keyif verir. Bunu yapabilmek için elimizden geleni ortaya koyacağız, final oynamak isteriz'' dedi.



Genç futbolcu, Galatasaray'ın zor zamanlarda her zaman karakterini ortaya koyduğunu dile getirerek, ''Zor zamanlarda tecrübemizi ortaya koyarız. Yine yaptığımızı düşünüyorum. Henüz kırılma noktalarına gelmedik, gelince gerekeni yapacağız'' diye konuştu.