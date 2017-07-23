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Köprünün tarihi eser olduğu ortaya çıkınca ihale iptal edildi

Köprünün genişletilme çalışması durduruldu

23 Temmuz 2017 16:53

Edirne Keşan'da yeni yapılan ve eylül ayında hizmete girmesi planlanan köprü hakkında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından, "Tarihi köprü olması nedeniyle çalışma yapılamaz, köprünün tarihi dokusuna zarar verilemez" kararı vermesi üzerine ihale iptal edildi. 

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Eylül ayına kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanan 200 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar sürüyor.

Hastaneyle şehir merkezine ulaşımı sağlayan Evreşe Caddesi üzerinde karayolları tarafından asfaltlama çalışması yapılırken, yol üzerindeki Ferhat Ağa Köprüsü olarak adlandırılan köprünün 'tarihi eser' niteliği taşıması üzerine köprünün genişletme çalışması iptal edildi.

Altında yağmur suyu kanalı bulunan köprünün genişletilip, asfaltlanması için ödenek ayrılarak, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihale yapılmak istendi. Yapılan başvuruda Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Tarihi köprü olması nedeniyle çalışma yapılamaz, köprünün tarihi dokusuna zarar verilemez' yönünde karar verildi. Karar üzerine ihale iptal edilirken, güzergaha alternatif yeni bir köprü inşa edilmesi için planlama yapılacağı bildirildi. (DHA)

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