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Köprünün adını değiştirdiler

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan eski Edirne milletvekili ve bakan Dr

16 Aralık 2017 16:35

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan eski Edirne milletvekili ve bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu\'nun adının verildiği köprü tabelasına kimliği belirsiz kişilerce \'Gazi Mustafa Atatürk\' etiketi yapıştırıldı. Ancak, etiket küçük kalınca tabeladaki yazı \'Gazi Mustafa Atatürkğlu Köprüsü\' oldu.
Edirne\'deki sel felaketleri ardından, su altında kalan tarihi köprülere alternatif olarak 2013 yılında temeli atılarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen 30 Mart tarihinde açılan Karağaç Köprüsü\'ne eski bakan ve Edirne milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu adı verildi. Edirne kent merkezi ile yaklaşık 5 bin kişinin oturduğu Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşımı sağlayan 1943 metre uzunluğundaki köprünün iki tarafına da tabela asılarak üzerine Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yazıldı. Kimliği belirlenemeyen kişilerce Karaağaçtan kent merkezine geliş tarafında bulunan tabeladaki Dr. Mehmet Müezzinoğlu yazının üzerine \'Gazi Mustafa Kemal Atatürk\' yazılı etiket yapıştırıldı. Tabela fotoğrafları sosyal medya kısa sürede yoğun olarak paylaşıldı.
Sosyal medya kullanıcıları fotoğraf altına \'İşte biz Edirneliler böyleyiz\', \'Kim yaptıysa ellerine sağlık\', \'Yeni Karağaç köprüsü olması gereken ismini bulmuş\', \'Elleriniz dert görmesin\' gibi yorumlar yazdı.

FOTOĞRAFLI

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