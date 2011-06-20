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'Köprüleri atan itibar kaybeder!'

Cumhurbaşkanı Gül, BDP'li Ahmet Türk'ün sözleriyle ilgili olarak, "Kim köprüleri atıcı davranırsa hem halk nezdinde itibar kaybeder hem çok yanlış yapar” dedi...

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, BDP'li Ahmet Türk'ün sözleriyle ilgili olarak, "Kim köprüleri atıcı davranırsa hem halk nezdinde itibar kaybeder hem çok yanlış yapar” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25. dönem parlamentosu toplandığında herkesin kurallar neyse ona göre davranması gerektiğini belirterek, “Herkes yemin edecek, herkes milletvekili olacak. Sonra farklı görüşlerin, bölgelerden gelecek sorunların tartışılabilmesi lazım. Kim köprüleri atıcı davranırsa hem halk nezdinde itibar kaybeder hem çok yanlış yapar” dedi. 


Gül'den Esad'a: Yetmez ama evet

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bugünkü konuşmasını da 12 Eylül halk oylamasında kullanılan “Yetmez ama evet” sözüyle değerlendiren Gül, “Esad'ın 'Her şey değişti, çok partili sisteme geçiyoruz, Suriye halkının iradesi neyse her şey o şekilde düzenlenecektir ve bu geçişi ben yapacağım' diye net ve kesin söylemesi lazım” diye konuştu.



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